Как ты думаешь Какие знаки препинания нужно поставить в конце предложения объясн??ть Запиши предложения солнце мертвецы дети как прекрасно жить на свете
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Как ты думаешь Какие знаки препинания нужно поставить в конце предложения объясн??ть Запиши предложения солнце мертвецы дети как прекрасно жить на свете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце , мертвецы, дети , как прекрасно жить на свете !
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