Выполните деление с остатком.lt;br /gt; 6:4=lt;br /gt; 4:3=lt;br /gt; 8:5=lt;br /gt; 12:9=lt;br /gt; 52:7=lt;br /gt; Какие остатки могут получиться при делении чисел на 2? На 3? На 5? На 9?

Математика

Выполните деление с остатком.lt;br /gt; 6:4=lt;br /gt; 4:3=lt;br /gt; 8:5=lt;br /gt; 12:9=lt;br /gt; 52:7=lt;br /gt; Какие остатки могут получиться при делении чисел на 2? На 3? На 5? На 9?

Автор: Гость