Выполните деление с остатком.lt;br /gt; 6:4=lt;br /gt; 4:3=lt;br /gt; 8:5=lt;br /gt; 12:9=lt;br /gt; 52:7=lt;br /gt; Какие остатки могут получиться при делении чисел на 2? На 3? На 5? На 9?
Математика
Выполните деление с остатком.lt;br /gt; 6:4=lt;br /gt; 4:3=lt;br /gt; 8:5=lt;br /gt; 12:9=lt;br /gt; 52:7=lt;br /gt; Какие остатки могут получиться при делении чисел на 2? На 3? На 5? На 9?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:4=1 ост 2 4:3=1 ост 1 8:5=1 ост 3 12:9=1 ост 3 52:7=7 ост 3 остатки могут получиться при делении чисел на 2- 1. На 3- 1;2 На 5- 1;2;3;4 На 9- 1;2;3;4;5;6;7;8
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