Рыбаки выловили 312 10 килограмм рыбы 0,70 из них является 0,13 щука остальные суда

Математика
Рыбаки выловили 312 10 килограмм рыбы 0,70 из них является 0,13 щука остальные суда
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ, как в вопросе. 31210 * 0,70 = = 21 847 - одна рыба без газвания 31210 * 0,13 = 4057,3 -  щука - ОТВЕТ 31210 - 21847 - 4057,3 = 5305,7 кг - судаки - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равно 8см,высота 4см,а площадь левой грани 12??м.вычисли его объем и площадь остальных граней
Ответить
Математика
Решите пример 6 целых 1/4 умножить 3 целых 3/10
Ответить
Русский язык
Сколько букв и звуков в слове ассоциация
Ответить
Математика
Выполните деление с остатком.<br /> 6:4=<br /> 4:3=<br /> 8:5=<br /> 12:9=<br /> 52:7=<br /> Какие ...
Ответить
Математика
13,42×6,1 столбиком Помогите плиз Буду благодарен
Ответить