Рыбаки выловили 312 10 килограмм рыбы 0,70 из них является 0,13 щука остальные суда
Математика
Рыбаки выловили 312 10 килограмм рыбы 0,70 из них является 0,13 щука остальные суда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ, как в вопросе. 31210 * 0,70 = = 21 847 - одна рыба без газвания 31210 * 0,13 = 4057,3 - щука - ОТВЕТ 31210 - 21847 - 4057,3 = 5305,7 кг - судаки - ОТВЕТ
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