Рыбаки выловили 312 10 килограмм рыбы 0,70 из них является 0,13 щука остальные суда

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РЕШЕНИЕ, как в вопросе. 31210 * 0,70 = = 21 847 - одна рыба без газвания 31210 * 0,13 = 4057,3 - щука - ОТВЕТ 31210 - 21847 - 4057,3 = 5305,7 кг - судаки - ОТВЕТ