Какое представление об атмосфере в обществе после убийства царя можно составить ??а основе этого документа?о чем говорят приведенные факты?(тема народническое движения)

История
Какое представление об атмосфере в обществе после убийства царя можно составить ??а основе этого документа?о чем говорят приведенные факты?(тема народническое движения)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Революция , война , переворот.
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