Какое представление об атмосфере в обществе после убийства царя можно составить ??а основе этого документа?о чем говорят приведенные факты?(тема народническое движения)

История

Какое представление об атмосфере в обществе после убийства царя можно составить ??а основе этого документа?о чем говорят приведенные факты?(тема народническое движения)

Автор: Гость