Помогите решить задачу Длина цветника прямоугольной формы равна 20м, а ширина 5м. ??го площадь составляет десятую часть площади огорода. Найди площадь огорода. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Математика
Помогите решить задачу Длина цветника прямоугольной формы равна 20м, а ширина 5м. ??го площадь составляет десятую часть площади огорода. Найди площадь огорода. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Найдём площадь цветника 20*5= 100 м² 2)100*10=1000 м²
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