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Помогите))) Правильно построила?
География
Помогите))) Правильно построила?
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Все правильно! Молодец!!
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.....is my favourite month In..... we have..... We...... and eat....... It's a lot of......!
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