Помогите правильно сделать краткую запись и решить. У ВХОДА В ПАРК БЫЛИ ДВЕ КЛУМБЫ.ОДНА ИМЕЛА ФОРУ КВАДРАТА, ДЛИННА СТОРОНЫ КОТОРОГО 3 МЕТРА,А ДРУГАЯ-ФОРМУ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, ДЛИНЫ СТОРОН 4 И 2 МЕТРА.Ц КАКОЙ КЛЦМБЫ ПЛОЩАДЬ БОЛЬШЕ?

Математика

Помогите правильно сделать краткую запись и решить. У ВХОДА В ПАРК БЫЛИ ДВЕ КЛУМБЫ.ОДНА ИМЕЛА ФОРУ КВАДРАТА, ДЛИННА СТОРОНЫ КОТОРОГО 3 МЕТРА,А ДРУГАЯ-ФОРМУ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, ДЛИНЫ СТОРОН 4 И 2 МЕТРА.Ц КАКОЙ КЛЦМБЫ ПЛОЩАДЬ БОЛЬШЕ?

Автор: Гость