Помогите правильно сделать краткую запись и решить. У ВХОДА В ПАРК БЫЛИ ДВЕ КЛУМБЫ.ОДНА ИМЕЛА ФОРУ КВАДРАТА, ДЛИННА СТОРОНЫ КОТОРОГО 3 МЕТРА,А ДРУГАЯ-ФОРМУ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, ДЛИНЫ СТОРОН 4 И 2 МЕТРА.Ц КАКОЙ КЛЦМБЫ ПЛОЩАДЬ БОЛЬШЕ?
Математика
Помогите правильно сделать краткую запись и решить. У ВХОДА В ПАРК БЫЛИ ДВЕ КЛУМБЫ.ОДНА ИМЕЛА ФОРУ КВАДРАТА, ДЛИННА СТОРОНЫ КОТОРОГО 3 МЕТРА,А ДРУГАЯ-ФОРМУ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, ДЛИНЫ СТОРОН 4 И 2 МЕТРА.Ц КАКОЙ КЛЦМБЫ ПЛОЩАДЬ БОЛЬШЕ?
Ответ(ы):
Гость:
Дано: 1 клумба - квадрат a= 3 м 2 клумба - прямоугольник b= 4м c = 2м Найти: Большую площадь Решение: S квадрата = a*a S1 = 3*3 = 9 - площадь первой клумбы S прямоугольника = b*c S2 = 4*2 = 8 - площадь второй клумбы S1 > S2 т.к. 9 > 8 Ответ: Площадь первой клумбы больше второй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 90% от 20% числа b равны 9.9 . Найти число b ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Қазақ тiлi