Помогите придумать математический диктант примеры

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КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ Увеличьте число 48 на 9. Найдите разность чисел 55 и 7. Найдите сумму чисел 26 и 50. Уменьшите 60 на 7. Сколько нужно прибавить к 39, чтобы получилось 45? Из какого числа нужно вычесть 14, чтобы получилось 20? На сколько число 60 больше 11? У портнихи было 100 пуговиц. Она пришила к костюмам 7 десятков пуговиц. Сколько пуговиц у неё осталось? На коньках катались дети, Всех их вместе было тридцать. Семь мальчишек среди них. А девчонок? Сколько их? Любит порядок мальчик Егорка. Книги свои он расставил на полки: Восемнадцать книжек на одной И четыре на другой. Сколько на двух полках Книжек у Егорки?