Помогите решать задачу. вот задача. Бригада укладчиков должна была уложить 100 км ??елезной дороги за месяц.За первую декаду (10 дней) бригада уложила 30 км пути, за вторую декаду-36 км Объясни,что обозначает каждое выражение ...
Математика
Помогите решать задачу. вот задача. Бригада укладчиков должна была уложить 100 км ??елезной дороги за месяц.За первую декаду (10 дней) бригада уложила 30 км пути, за вторую декаду-36 км Объясни,что обозначает каждое выражение 100-30, 30+36, 36-30,100-(30+36), 30:10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 - 30 - осталось уложить после первой декады.2) 30+36 = уложили за две декады.3) 100 - (30+36) - осталось уложить дороги.Ответ: 30:10 Укладывали в каждый день первой декады
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык