Помогите решать задачу. вот задача. Бригада укладчиков должна была уложить 100 км ??елезной дороги за месяц.За первую декаду (10 дней) бригада уложила 30 км пути, за вторую декаду-36 км Объясни,что обозначает каждое выражение ...

Математика
Помогите решать задачу. вот задача. Бригада укладчиков должна была уложить 100 км ??елезной дороги за месяц.За первую декаду (10 дней) бригада уложила 30 км пути, за вторую декаду-36 км Объясни,что обозначает каждое выражение 100-30, 30+36, 36-30,100-(30+36), 30:10
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 - 30 - осталось уложить после первой декады.2) 30+36 = уложили за две декады.3) 100 - (30+36) - осталось уложить дороги.Ответ:  30:10 Укладывали в каждый день первой декады                    

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Как придумать сказочную историю про домашнего животного или про дикого животного !?
Ответить
История
Соотнесите слова Ивана Грозного и имена людей которые они были предназначены.
Ответить
Алгебра
Привести равенства к одному основанию
Ответить
Английский язык
There are a lot of books on the shelves ... 1)aren't there 2)are there 3)do there
Ответить
Биология
Примеры животных и растений имеющие дивергентные органы
Ответить