Помогите придумать...придумайте ситуации,в которых можно использовать такие выра??ения: как с гуся вода,работать засучив рукава,бежать сломя голову,сидеть как на иголках.

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Помогите придумать...придумайте ситуации,в которых можно использовать такие выра??ения: как с гуся вода,работать засучив рукава,бежать сломя голову,сидеть как на иголках.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как с гуся вода-когда с тебя лйотся много пота                                                  работать засучив рукава-?                                                                                бежать сломя голову-быстро и много бегать                                                     сидеть как на иголках-сидеть на попе и дёргаться                                                      (Нажми спасибо!:-))
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