Помогите прошу .И объясните как это все делается.

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Задача 1 на смешанные дроби 2) Заштриховано 4/4 и 3/4 круга. Всего 7 (семь) т.е 7/4 3) Заштриховано 5/5 т.е 1 (ЦЕЛЫЙ) - полностью 4) Заштриховано 1 круг и 1 круг и 1/3 круга . Всего 2 1/3 Задача 2 1) А(3), В(6), С(9), D(8) 3) D лежит правее точки В, т.к. 8 больше 6. 4) Точка лежит левее точки D, так как 3 меньше 8