Помогите ,прошу! очень срочно
Обществознание
Помогите ,прошу! очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри : Субъект это тот кто выполняет то или иное действие (совершает) Объект на оборот, тот над кем делают это действие (совершают) Рассмотрим 1 вариант в твоей домашней работе. Субъктом будет тот кто начал, записал, был виноват в этом происшествие Объектом станут крестьяне. Если у крестьян был какой-то вожак (тот кто всех вёл за собой) то он станет субъектом а крестьяне также останутся объектом
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