Помогите прошу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Помогите прошу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Приведем к общему знаменателю: 3х-3м +х+2м=18; 4х-м =18;м=4х-18 при х=5, м=20-18=2. Ответ :2.
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