Помогите пж не могу решить
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Помогите пж не могу решить
Ответ(ы) на вопрос:
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1.A .like B . hot 2.A . jumper B . suits
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