Написать мини сочинения Доброта 4 класс

Русский язык
Написать мини сочинения Доброта 4 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброта это очень хорошее качество в человеке. Ведь делать добро не трудно, а потом еще и тем кому ты помог приятно и тебе самому. Например можно просто покормить голодного кота на улице, помочь человеку в рамках приличия конечно же. Вот я тебе набросала немного может дальше сам(а) придумаешь :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Граматическая основа предложений и второстепенные члены и чем выражено
Ответить
Русский язык
Помогите сделать что то не вьедем
Ответить
Английский язык
Помогите упрожнение4 стр.25 по английскому Вербицкая
Ответить
Математика
Начертить 2 отрезка: длина первого 6 см, а второго на 20 мм меньше. Чему равна длина в??орого отрезка в миллиметрах?
Ответить
Английский язык
Переобразовать в вопрос, отрицательную форму: "We play computer games"
Ответить