Написать мини сочинения Доброта 4 класс

Гость: Гость:

Доброта это очень хорошее качество в человеке. Ведь делать добро не трудно, а потом еще и тем кому ты помог приятно и тебе самому. Например можно просто покормить голодного кота на улице, помочь человеку в рамках приличия конечно же. Вот я тебе набросала немного может дальше сам(а) придумаешь :)