Написать мини сочинения Доброта 4 класс
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Написать мини сочинения Доброта 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброта это очень хорошее качество в человеке. Ведь делать добро не трудно, а потом еще и тем кому ты помог приятно и тебе самому. Например можно просто покормить голодного кота на улице, помочь человеку в рамках приличия конечно же. Вот я тебе набросала немного может дальше сам(а) придумаешь :)
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