Начертить 2 отрезка: длина первого 6 см, а второго на 20 мм меньше. Чему равна длина в??орого отрезка в миллиметрах?
Математика
Начертить 2 отрезка: длина первого 6 см, а второго на 20 мм меньше. Чему равна длина в??орого отрезка в миллиметрах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 см=60 мм значит 60мм-20мм=40мм(4см)
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