Начертить 2 отрезка: длина первого 6 см, а второго на 20 мм меньше. Чему равна длина в??орого отрезка в миллиметрах?

Математика

Начертить 2 отрезка: длина первого 6 см, а второго на 20 мм меньше. Чему равна длина в??орого отрезка в миллиметрах?

Автор: Гость