Столбик 4682 разделить на 6

Математика
Столбик 4682 разделить на 6
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Гость:
 4682   |6 -42       --------  -----     |780    48     |   -48     |   -----    |      02
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