Столбик 4682 разделить на 6
Математика
Столбик 4682 разделить на 6
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4682 |6 -42 -------- ----- |780 48 | -48 | ----- | 02
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