Вынести общий множитель за скобки 5) 6а+6×3+6b; 6) 9а+9b-9с

Математика
Вынести общий множитель за скобки 5) 6а+6×3+6b; 6) 9а+9b-9с
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 6(a+3+b) б) 9 (a+b-c)
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