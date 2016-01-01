Укажите предложение с глаголом в неопределённой форме. A) лес рубят щепки летят Б) ??ак ты Хорошо прыгаешь! В) яблоко упола и покатилась.Г) "Ты хочешь пойти гулять?"- спросила мама. Д) девочка старательно гладила кукольное плат...

Русский язык
Укажите предложение с глаголом в неопределённой форме. A) лес рубят щепки летят Б) ??ак ты Хорошо прыгаешь! В) яблоко упола и покатилась.Г) "Ты хочешь пойти гулять?"- спросила мама. Д) девочка старательно гладила кукольное платье. Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г)"Ты хочешь пойти гулять?" - спросила мама. Т.к глаг. Неопред. Формы отвечает на вопросы: что делать? Что сделать?
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