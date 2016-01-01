Помогите придумать задачу по теме:"Сельское хозяйство Челябинской области" Напри??ер: В 2016г картофеля собрали на 2оооц больше ,чем в 2015г,а свеклы в 2 раза меньше,моркови на 1600ц больше.Сколько ц овощей собрали в Челябинско...
Математика
Помогите придумать задачу по теме:"Сельское хозяйство Челябинской области" Напри??ер: В 2016г картофеля собрали на 2оооц больше ,чем в 2015г,а свеклы в 2 раза меньше,моркови на 1600ц больше.Сколько ц овощей собрали в Челябинской области,если в 2015 г собрали картофеля 5700ц,а свеклы 3200ц,моркови 4856ц. Данные должны соответствовать действительности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в год новая фирма СПК "Подовинное" получает 15 тыс. тонн молока в год. То сколько эта фирма получит тонн молока за месяц?
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