4 карандаша стоят на 20 рублей дешевле ,чем 2 ручки и 2 карандаша .на сколько рублей к??рандаш дешевле ручки?

Математика
4 карандаша стоят на 20 рублей дешевле ,чем 2 ручки и 2 карандаша .на сколько рублей к??рандаш дешевле ручки?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 10 рублей 20:4=5 р 5×2=10 р
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