4 карандаша стоят на 20 рублей дешевле ,чем 2 ручки и 2 карандаша .на сколько рублей к??рандаш дешевле ручки?

Математика

4 карандаша стоят на 20 рублей дешевле ,чем 2 ручки и 2 карандаша .на сколько рублей к??рандаш дешевле ручки?

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