Пожалуйста помогите!)) какое утверждение не относится к капитализму? 1) прибыль п??лучает владелец капитала. 2) товары и услуги создаются людьми, продающими свой труд за заработную плату. 3) владельцы капитала тратят прибыл в ...
История
Пожалуйста помогите!)) какое утверждение не относится к капитализму? 1) прибыль п??лучает владелец капитала. 2) товары и услуги создаются людьми, продающими свой труд за заработную плату. 3) владельцы капитала тратят прибыл в основном на предметы роскоши. 4) существует свободный рынок товаров рабочей силы. 5) отсутствует принуждение. 6) прибыль вкладывается в расширение производство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что ответом будет цифра 6
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