Записать загадку об одном из героев сказки Сутеева кто лучше

Гость: Гость:

Как-то раз застал Муравья сильный дождь. Куда спрятаться? («Под грибом»). «Заяц с кочки на кочку прыгает. Ёжик позади идет, перед собой палкой дорогу проверяет. – Эй, Колючая Голова, что ты там плетешься еле-еле? Наверно, твоя палка…» («Палочка-выручалочка»).