Записать загадку об одном из героев сказки Сутеева кто лучше
Литература
Записать загадку об одном из героев сказки Сутеева кто лучше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то раз застал Муравья сильный дождь. Куда спрятаться? («Под грибом»). «Заяц с кочки на кочку прыгает. Ёжик позади идет, перед собой палкой дорогу проверяет. – Эй, Колючая Голова, что ты там плетешься еле-еле? Наверно, твоя палка…» («Палочка-выручалочка»).
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