Составьте 4 предложения на ему спорт используя однозначные и много значные слова
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Составьте 4 предложения на ему спорт используя однозначные и много значные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю спорт . Мне нравиться бегать прыгать ожимаьться качать пресс . Это очень полезно для здоровья . Я прошу всех в мире бегать прыгать скакать и канечно улыбаться это очень полезно говорит мама .
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Литература
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