От города до села 24 километров Из города вышел человек идет со скоростью 6 километ??ов в час изобразите на шкале расстояние положение пешехода через 1 часа после выхода из города через 2 часа через три часа и так далее когда о...

Математика
От города до села 24 километров Из города вышел человек идет со скоростью 6 километ??ов в час изобразите на шкале расстояние положение пешехода через 1 часа после выхода из города через 2 часа через три часа и так далее когда он придет всего одно деление шкалы 1 километр
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