От города до села 24 километров Из города вышел человек идет со скоростью 6 километ??ов в час изобразите на шкале расстояние положение пешехода через 1 часа после выхода из города через 2 часа через три часа и так далее когда о...
Математика
От города до села 24 километров Из города вышел человек идет со скоростью 6 километ??ов в час изобразите на шкале расстояние положение пешехода через 1 часа после выхода из города через 2 часа через три часа и так далее когда он придет всего одно деление шкалы 1 километр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это рисунок который может помочь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Создать описание ровестника показать через внешность черты характера выразить с??ое отношение описываему человеку просьба кто не смог не пишите плиз ?
Обществознание