Запишите слова в два столбика нежный забор ручка дождливый якорь
Русский язык
Запишите слова в два столбика нежный забор ручка дождливый якорь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик(сущ.) 2 столбик(прил.) Забор, Нежный, ручка, дождливый. якорь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Создать описание ровестника показать через внешность черты характера выразить с??ое отношение описываему человеку просьба кто не смог не пишите плиз ?
Обществознание
Математика
В первом овощехранилище 57,5 т овощей, а во втором 65,8 т. Из второго овощехранилища взяли вдвое больше овощей, чем из первого. После этого в перво...