Запишите слова в два столбика нежный забор ручка дождливый якорь

Русский язык
Запишите слова в два столбика нежный забор ручка дождливый якорь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик(сущ.)         2 столбик(прил.) Забор,                        Нежный, ручка,                         дождливый. якорь.
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