Что изобрёл человек, глядя на : одуванчик .…,рака…
Обществознание
Что изобрёл человек, глядя на : одуванчик .…,рака…
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глядя на одуванчик-парашют
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