Длина АВ 40 СМ. АВ разделен точками С и D на АС, СD и DB. СD длиннее АС на 4 см, но короче DB 2 раза. Длина АС какая?
Математика
Длина АВ 40 СМ. АВ разделен точками С и D на АС, СD и DB. СD длиннее АС на 4 см, но короче DB 2 раза. Длина АС какая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина СД х смдлина АС х-4 смдлина ДВ 2х смсоставим уравнениех+х-4+2х=404х=40=44х=44х=44:4х=11 см длина СД 11-4= 7 см длина АС
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