Y×y×y×y-10000=150000.подскажите поже
Математика
Y×y×y×y-10000=150000.подскажите поже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y-10000=150000y=150000+10000y=160000
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