Основные идеи Ж. Кальвина.
История
Основные идеи Ж. Кальвина.
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Гость:
Свободная воля или способность человека, условный выбор, универсальное спасение или всеобщее искупление, работа Святого Духа по искуплению может быть ограничена волей человека, отпадение от благодати
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