Основные идеи Ж. Кальвина.

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Основные идеи Ж. Кальвина.
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Свободная воля или способность человека, условный выбор, универсальное спасение или всеобщее искупление, работа Святого Духа по искуплению может быть ограничена волей человека, отпадение от благодати
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