В какой из областей Украины работают школы с молдавским языком обучения? а)Черно??ицкий б)Хмельницкий в)Одесский г)Винницкий

География

В какой из областей Украины работают школы с молдавским языком обучения? а)Черно??ицкий б)Хмельницкий в)Одесский г)Винницкий

Автор: Гость