В какой из областей Украины работают школы с молдавским языком обучения? а)Черно??ицкий б)Хмельницкий в)Одесский г)Винницкий
География
В какой из областей Украины работают школы с молдавским языком обучения? а)Черно??ицкий б)Хмельницкий в)Одесский г)Винницкий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) МРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
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