The met Sam in a nice cafe yesterday-составить 5 спец вопросов НАГРАДА 30 БАЛЛОВ СРОЧНО!!!!

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The met Sam in a nice cafe yesterday-составить 5 спец вопросов НАГРАДА 30 БАЛЛОВ СРОЧНО!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) who did they meet in a nice cafe yesterday? 2) when did they meet Sam in a nice cafe? 3) what did Sam do yesterday in cafe? 4) why did they go to the cafe? 5) where did they meet Sam yesterday?
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