Будь ласка допоможіть мені треба на завтра.......Пояснити прислів'я. Чужі гріхі пере?? очима, а свої за плечима..
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Будь ласка допоможіть мені треба на завтра.......Пояснити прислів'я. Чужі гріхі пере?? очима, а свої за плечима..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Багато людей помічають тільки гріхи інших людей, а коли самі нароблять чогось поганого ніколи цього не бачать.
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