Будь ласка допоможіть мені треба на завтра.......Пояснити прислів'я. Чужі гріхі пере?? очима, а свої за плечима..

Українська мова

Будь ласка допоможіть мені треба на завтра.......Пояснити прислів'я. Чужі гріхі пере?? очима, а свої за плечима..

Автор: Гость