Помогите пожалуйста решить уравнение. 1)корень х+2=корень 3-х
Алгебра
Помогите пожалуйста решить уравнение. 1)корень х+2=корень 3-х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возведи обе части в квадрат x+2=3-x 2x=1 x=0,5
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