У Вани и Тани были две одинаковые прямоугольные карточки.Каждый из них разрезал с??ою карточку на два прямоугольника.Сумма периметров прямоугольников,которые получились у Вани, равна 40, а Тани 44.Чему равен периметр исходной к...

Математика

У Вани и Тани были две одинаковые прямоугольные карточки.Каждый из них разрезал с??ою карточку на два прямоугольника.Сумма периметров прямоугольников,которые получились у Вани, равна 40, а Тани 44.Чему равен периметр исходной карточки? А.22, Б.26, В.28, Г.42

Автор: Гость