У Вани и Тани были две одинаковые прямоугольные карточки.Каждый из них разрезал с??ою карточку на два прямоугольника.Сумма периметров прямоугольников,которые получились у Вани, равна 40, а Тани 44.Чему равен периметр исходной к...
Математика
У Вани и Тани были две одинаковые прямоугольные карточки.Каждый из них разрезал с??ою карточку на два прямоугольника.Сумма периметров прямоугольников,которые получились у Вани, равна 40, а Тани 44.Чему равен периметр исходной карточки? А.22, Б.26, В.28, Г.42
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Вторая мировая Война. начало "холодной войны" 1) ход, основные сражения, результа??ы ВМВ! 2)Коренной перелом в ходе войны 3)Антигитлеровска...
Математика
На отрезке АВ отметили точку С. Расстояние между серединами отрезков АС и ВС составляет 12 см. Какова длина отрезка АВ?
Русский язык