Как это переводится на английский? 1 - Они помогут вам поддерживать себя в хорошей форме и подготовят к другим видам спорта. 2 - Это улучшит ваше здоровье и повысит физическую выносливость. 3 - Если вы имеете болезни сердц...

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Как это переводится на английский? 1 - Они помогут вам поддерживать себя в хорошей форме и подготовят к другим видам спорта. 2 - Это улучшит ваше здоровье и повысит физическую выносливость. 3 - Если вы имеете болезни сердца, то вам лучше избегать больших нагрузок. 4 - Вы можете легко получить травму. 5 - Я люблю кататься на сноуборде. Это отличный повод сходить куда-нибудь вместе. 6 - Все виды спорта хороши. У всех есть свои плюсы и минусы. Но я предпочитаю кататься на сноуборде.
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Автор: Гость
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