Решите рациональным способом #6

Математика
Решите рациональным способом #6
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Гость:
По моему очень рационально
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