Создать описание ровестника показать через внешность черты характера выразить с??ое отношение описываему человеку просьба кто не смог не пишите плиз ?

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Создать описание ровестника показать через внешность черты характера выразить с??ое отношение описываему человеку просьба кто не смог не пишите плиз ?
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