Создать описание ровестника показать через внешность черты характера выразить с??ое отношение описываему человеку просьба кто не смог не пишите плиз ?

Русский язык

Создать описание ровестника показать через внешность черты характера выразить с??ое отношение описываему человеку просьба кто не смог не пишите плиз ?

Автор: Гость