Слово березовий,прикордоний, хатинка, за будовою
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Слово березовий,прикордоний, хатинка, за будовою
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Берез - корінь ов - суфікс ий - закінчення прикордон - корінь ий - закінчення хат - корінь инк - суфікс а - закінчення
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