Помогите пж как определить валентность в хим. элементов

Химия
Помогите пж как определить валентность в хим. элементов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По группам. Есть высшие и нисшие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Соченение "образ Маши Троекуровой" из романа "Дубровский" А. Пушкин План: 1. описа??ие образа и его качества СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Напишите 4 предложения с ъ и ь знаком
Ответить
Математика
От города до села 24 километров Из города вышел человек идет со скоростью 6 километ??ов в час изобразите на шкале расстояние положение пешехода чер...
Ответить
Математика
Выполни проверку вычитания сложением 450725- 38019
Ответить
Русский язык
Запишите слова в два столбика нежный забор ручка дождливый якорь
Ответить