Напишите сочинение-описание о любом предмете который вам нравится (игрушка компь??тер спортивны инвентарь музыкальный инструмент и т.п.).

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Иггрушка - у меня есть любимая игрушка точнее была пока я не выросла) это была мохнатая белая с черными пятнышками собачка долматинец внутри у нее была кнопочка на которую нажмешь и она поет тебе песенку это было мило но с взрослением я уже забыла где находится та кнопочка так как ее потом я на месте не обнаружила