Помогите написать 10 предложений с глаголом to be пожалуйста

Английский язык
Помогите написать 10 предложений с глаголом to be пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I will be eat-я буду кушать Will she sleep?-она будет спать? Were you know?-вы знали? I was not here-я не была здесь I will wait for you-я буду ждать тебя We will not be dance-мы не будем танцевать They were not in the movie-они не были в кино He was drink juice-он пил сок She was a worker- она была рабочим Were you in the Russia?- вы были в России?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите сочинение-описание о любом предмете который вам нравится (игрушка компь??тер спортивны инвентарь музыкальный инструмент и т.п.).
Ответить
Русский язык
Составьте 4 предложения на ему спорт используя однозначные и много значные слова
Ответить
Українська мова
Слово березовий,прикордоний, хатинка, за будовою
Ответить
Химия
Помогите пж как определить валентность в хим. элементов
Ответить
Литература
Соченение "образ Маши Троекуровой" из романа "Дубровский" А. Пушкин План: 1. описа??ие образа и его качества СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить