Придумать счастливый конец сказки про рыбака и рыбку.
Литература
Придумать счастливый конец сказки про рыбака и рыбку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приплыла к нему рыбка, спросила: "Чего тебе надобно, старче?" Ей старик с поклоном отвечает: "Смилуйся, государыня рыбка! Что мне делать с проклятою бабой? Уж не хочет быть она царицей, Хочет быть владычицей морскою; Чтобы жить ей в Окияне-море, Чтобы ты сама ей служила И была бы у ней на посылках". Ничего не сказала рыбка, Лишь хвостом по воде плеснула И ушла в глубокое море. Приходит старик домой, А перед ним стоит ДЕвица-краса Старик узнал по глазам свою старую Обнял ее девица вдруг поблагодарила его И сказала - Нет ничего дороже ума и доброты, только я этого Будучи старухой не понимала! И жили они долго и счастливо!
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