Сравни значения величин 5 м и 50см

Математика
Сравни значения величин 5 м и 50см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 м = 5*100 см = 500 см > 50 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Каков сюжет поэмы медный всадник? как развивается конфликт между Евгением и Медн??м всадником?Как раскрывается тема "маленького человека"? пожал...
Ответить
Математика
Упростите выражения: а)24a+35b+11a-11b б)(27p+74q)-(21q+27p) в)47-53x-42x-67y-89y
Ответить
Математика
Помогите как найти соответствие
Ответить
История
Пожалуйста помогите!)) какое утверждение не относится к капитализму? 1) прибыль п??лучает владелец капитала. 2) товары и услуги создаются людьм...
Ответить
Математика
Помогите решить задачку. В корзине лежало 9 яблок и 27 груш. Во сколько раз больше было груш, чем яблок?
Ответить