Сравни значения величин 5 м и 50см
Математика
Сравни значения величин 5 м и 50см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 м = 5*100 см = 500 см > 50 см.
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