Упростите выражения: а)24a+35b+11a-11b б)(27p+74q)-(21q+27p) в)47-53x-42x-67y-89y

Математика
Упростите выражения: а)24a+35b+11a-11b б)(27p+74q)-(21q+27p) в)47-53x-42x-67y-89y
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)35а-24b б)54p-53q в)47-11х-22у
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