Слово 6 состоит из 7 букв помогите

Окружающий мир
Слово 6 состоит из 7 букв помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвойное или хвойные дерево (деревья)
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