В игре Волшебные острова отряд Лучники стартует в 10 ч и должен посетить три острова: остров Неудачников, остров капитанов, остров Художников.Остров Художников занят с 11 до 13 ч, остов Неудачников находится на санобработке с 1...
Математика
В игре Волшебные острова отряд Лучники стартует в 10 ч и должен посетить три острова: остров Неудачников, остров капитанов, остров Художников.Остров Художников занят с 11 до 13 ч, остов Неудачников находится на санобработке с 12 до 13 ч, остров Капитанов закрыт до 12 ч. 1) Какой остров отряд Лучники должен посетить первым? 2 На какой остров Лучники прибудут после острова Неудачников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остров неудачников,так как он будет закрыт с 12 до 13 часов,а до 12 открыт. 1)Остров Капитанов закрыт до 12,значит он открыт с 12. 2)Остров Художников,потому что он занят с 11 до 13,значит он открыт с 13.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите придумать задачу по теме:"Сельское хозяйство Челябинской области" Напри??ер: В 2016г картофеля собрали на 2оооц больше ,чем в 2015г,а свек...
Математика
Окружающий мир
Математика
4 карандаша стоят на 20 рублей дешевле ,чем 2 ручки и 2 карандаша .на сколько рублей к??рандаш дешевле ручки?
Математика