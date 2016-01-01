В игре Волшебные острова отряд Лучники стартует в 10 ч и должен посетить три острова: остров Неудачников, остров капитанов, остров Художников.Остров Художников занят с 11 до 13 ч, остов Неудачников находится на санобработке с 1...

Гость: Гость:

Остров неудачников,так как он будет закрыт с 12 до 13 часов,а до 12 открыт. 1)Остров Капитанов закрыт до 12,значит он открыт с 12. 2)Остров Художников,потому что он занят с 11 до 13,значит он открыт с 13.