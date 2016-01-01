Инструмент для труда 6 букв паследняя а

Русский язык
Инструмент для труда 6 букв паследняя а
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Лопата. Подходит?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В игре Волшебные острова отряд Лучники стартует в 10 ч и должен посетить три острова: остров Неудачников, остров капитанов, остров Художников.Остро...
Ответить
Математика
Помогите придумать задачу по теме:"Сельское хозяйство Челябинской области" Напри??ер: В 2016г картофеля собрали на 2оооц больше ,чем в 2015г,а свек...
Ответить
Математика
14704:2Сстолбиком поже
Ответить
Окружающий мир
Слово 6 состоит из 7 букв помогите
Ответить
Математика
4 карандаша стоят на 20 рублей дешевле ,чем 2 ручки и 2 карандаша .на сколько рублей к??рандаш дешевле ручки?
Ответить