Надо придумать небольшой текст из трёх-четырёх предложений с именами существительными 2-го склонения в форме винительного и родительного падежей

Гость: Гость:

Не видет он поезда вдали! Пошол обратно, и думает "-А что ж мне делать? У кого спросить?" Подходит дед к нему и говорит "- Вот найдешь ты мне белку, и заначуешь у меня. Мужика это смутило, "-Зачем это емк белку?"... Смерился с этим, и пршол и отправился он за зверьком.