В железной руде масса железа на 44 килограмма больше массы примесей Сколько килограммов примеси содержится в 100 килограммовой железной руды

Математика

В железной руде масса железа на 44 килограмма больше массы примесей Сколько килограммов примеси содержится в 100 килограммовой железной руды

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