В железной руде масса железа на 44 килограмма больше массы примесей Сколько килограммов примеси содержится в 100 килограммовой железной руды

Математика
В железной руде масса железа на 44 килограмма больше массы примесей Сколько килограммов примеси содержится в 100 килограммовой железной руды
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим массу примесей - Х, тогда масса железа Х+44. Составим уравнение: Х+Х+44=100 2Х+44=100 2Х=56 Х=28 масса примесей 28+44=72 масса железа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Столбик 4682 разделить на 6
Ответить
Окружающий мир
Наука о горах, равнинах, морях, океанах, -это
Ответить
Русский язык
Надо придумать небольшой текст из трёх-четырёх предложений с именами существительными 2-го склонения в форме винительного и родительного падежей
Ответить
Українська мова
Сколько звуков в слове гедзь
Ответить
Информатика
Сообщение записанное буквами из 16 символьного алфавита содержит 50 символов Какой объем информации оно несет
Ответить