В железной руде масса железа на 44 килограмма больше массы примесей Сколько килограммов примеси содержится в 100 килограммовой железной руды
Математика
В железной руде масса железа на 44 килограмма больше массы примесей Сколько килограммов примеси содержится в 100 килограммовой железной руды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим массу примесей - Х, тогда масса железа Х+44. Составим уравнение: Х+Х+44=100 2Х+44=100 2Х=56 Х=28 масса примесей 28+44=72 масса железа
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